В Удмуртии продают новый "Москвич-412"

"Российская газета" продолжает мониторить вторичный рынок на предмет появления в продаже уникальных автомобилей. В этот раз "капсула времени" всплыла в Удмуртии.

© Российская Газета

В городе Глазове на продажу выставили "Москвич-412" 1975 года выпуска с "родным" пробегом всего 3900 км.

Согласно истории автомобиля, он был впервые зарегистрирован в 1975 году в Ульяновской области, а в 2004 году прежний владелец снял его с учета по утилизации. Новому собственнику автомобиль достался с пробегом 3840 км и копией учетной карточки. Почти год ушел на восстановление регистрации, после чего машина поставлена на современный учет с номерами.

Нынешний владелец приобрел автомобиль полностью комплектным: есть заводские домкрат, колпаки в хроме, насос. Все лежало в багажнике, завернутое в бумагу. Также там был новый "родной" термостат, который уже установлен на машину.

Кроме этого, были заменены моторное масло и фильтры, полностью перебрана тормозная система с заменой всех манжет рабочих цилиндров, приведен в рабочее состояние гидровакуумный усилитель тормозов, залиты свежие тормозная жидкость и тосол, произведена ревизия рулевой рейки.

Оригинальная заводская "резина" М-130А "Простор" 1975 года также сохранилась в комплекте с дисками. Для временной эксплуатации на автомобиль установлены новые шины М-145.

Владелец отмечает, что машина предназначена не для активной езды, а, скорее, для коллекционного хранения, и выражает надежду, что автомобиль достанется новому хозяину-коллекционеру.

Стоимость автомобиля в объявлении заявлена на уровне, характерном для редких экземпляров, востребованных в клубных и коллекционных кругах, - 1 000 000 рублей.