Купить Porsche в Китае станет сложнее

По словам генерального директора Porsche China Пана Лици, закрытие дилеров — это мера для сокращения расходов. В 2026 году в КНР должно остаться 80 дилеров, по сравнению с примерно 114 к концу 2025 года.

© Motor.ru

В 2025 году Porsche поставила дилерам в Китай всего 42 тыс. автомобилей, что на 26% меньше по сравнению с 2024 годом. Продажи бренда в стране снижаются с 2022 года. Тогда Porsche реализовала в КНР почти 96 тыс. автомобилей. Всего за три года объемы продаж в Китае сократились более чем вдвое.

Особой проблемой стали электрические модели бренда. В частности, продажи Taycan упали на 22% в 2025 году на фоне появления на рынке прямых конкурентов модели, таких как Xiaomi.

Пан заявляет, что сэкономленные от закрытия дилеров суммы будет направлена на исследования и разработки, включая новый интегрированный научно-исследовательский центр Porsche в Шанхае.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи дешевых электромобилей Eonyx Profi.