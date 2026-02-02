ArcFox αS и αT от BAIC и Magna прошли сертификацию для продажи в РФ

ArcFox αS и αT от BAIC и Magna прошли сертификацию для продажи в России и ЕАЭС

© За рулем

ArcFox αS и αT – сразу две модели китайского бренда, созданные совместно BAIC и австрийской Magna, прошли сертификацию для российского рынка.

Документы об одобрении типа транспортного средства (ОТТС) были выданы в Беларуси, что открывает путь к продаже этих электромобилей не только в Беларуси, но и во всех странах ЕАЭС, включая Россию.

Электрический кроссовер ArcFox αT класса D появился на китайском рынке ещё в 2020 году. Машина предлагается с вариантами переднего и полного привода, а мощность электромотора достигает от 218 до 435 лошадиных сил. Автономность впечатляет — пробег на одной зарядке варьируется от 480 до 688 километров, что достаточно конкурентоспособно среди электрокаров.

Лифтбек ArcFox αS, который принадлежит к Е-классу, обладает более сдержанным внешним видом и габаритами 4980×1960×1599 мм при колесной базе в 2915 мм. Его 218-сильный электродвигатель позволяет проехать до 708 километров без дополнительной подзарядки, что делает модель привлекательной для длительных поездок.

Обе машины производятся на заводе BAIC BluePark Magna Automobile в Китае – первом совместном предприятием Magna за пределами Европы. Предприятие ориентировано на выпуск до 300 тысяч автомобилей ежегодно, что говорит о серьёзных планах производителей по расширению присутствия на мировом рынке электрокаров.