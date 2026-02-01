«Машина радость»: в Ульяновске продают копию Adler Adler Trumpf с жигулевским двигателем

В Ульяновске выставили на продажу копию Adler Trumpf Junior с мотором от «Жигулей».

© Motor.ru

Объявление появилось на классифайде Auto.ru. Собственник машины планирует выручить от ее продажи 3 млн рублей.

«Адлер репликатор. Ходовая новая из агрегатов и деталей российского производства. Двигатель Ваз. Выезжал только в теплую солнечную погоду. Ощущения непередаваемые. Я называю ее „машина радость“. Все вокруг улыбаются и приветствуют. Незнакомые люди обращаются, как к старому знакомому», -- сообщил продавец.

Каких-то конкретных деталей, характеризующих автомобиль, владелец не приводит.

Adler Trumpf Junior I — это небольшой, но знаковый немецкий автомобиль, выпускавшийся с 1934 по 1938 год компанией Adlerwerke во Франкфурте. Он является младшим братом более крупной и известной модели Adler Trumpf.

Под капотом устанавливался рядный 4-цилиндровый нижнеклапанный мотор объемом 995 куб. см, развивавший около 25 л.с. Позже, с 1936 года, появилась версия с увеличенным до 1.1 литра (1060 куб. см) и мощностью 26 л.с. Для своих скромных параметров он считался надежным и тяговитым.

Автомобиль оснащался 4-ступенчатой механической коробкой передач, что было стандартом для того времени.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи дешевых электромобилей Eonyx Profi.

© Auto.ru