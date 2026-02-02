Чем новый российский электромобиль удивил американцев?

Российский электрофургон Руссо-Балт F200 выйдет на рынок в январе 2027 года.

© За рулем

На страницах издания Carscoops недавно появился материал о новой машине отечественного бренда Руссо-Балт, что вызвало живой интерес у американских журналистов благодаря необычному дизайну и истории появления.

Удивительно, но этот российский электрофургон довольно сильно напоминает увеличенный вариант знаменитого Tesla Cybertruck. Между тем, авто обладает чертами китайского Weiqiao New Energy V90, хотя представители «Руссо-Балт» утверждают, что F200 – полностью их собственная разработка.

Производитель рассказал, что для создания кузова использовали нержавеющую сталь, а под капотом стоит электродвигатель на 200 лошадиных сил. Емкость аккумулятора составляет 115 кВт·ч, что позволяет проехать до 400 километров без подзарядки.

Для комфортной эксплуатации в самых разных условиях предусмотрены системы термоконтроля, которые поддерживают оптимальную температуру батареи и салона в диапазоне от -45 до +45 градусов Цельсия.

Производство модели задумано по индивидуальным заказам, стартовая цена – 6,5 миллиона рублей. Первые фургоны планируют поставить клиентам в январе 2027 года, но сертификация еще не полностью завершена.

Весомым преимуществом является грузоподъемность в одну тонну, к тому же управлять машиной сможет водитель с правами категории B. Интересно, что кузов собирается вручную с применением сварки.

История бренда «Руссо-Балт» началась еще в 1909 году, и за девять лет работы компания выпустила несколько сотен автомобилей до 1918-го. Теперь же старое имя возвращается в новой, современно электрической форме.