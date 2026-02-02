Во Владивостоке водитель голыми руками потушил загоревшийся автобус

Надзорное ведомство отреагировало на появившиеся в интернете ролики с водителем, который руками тушит горящий автобус во Владивостоке.

На опубликованных кадрах видно, как у стоящего на светофоре автобуса горит моторный отсек. Подоспевший водитель вскрыл его, достал горящий предмет и потушил его руками. После чего закрыл отсек и продолжил движение.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что в дневное время 1 февраля 2026 года произошло возгорание автобуса, следовавшего по маршруту № 24к во Владивостоке. Водитель самостоятельно ликвидировал возгорание", - говорится в сообщении Приморской краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство проверит, как обеспечивалась безопасность перевозок пассажиров, как транспортное средство прошло техосмотр и как был оформлен выпуск на линию. Заодно будет выяснено, соблюдались ли условия контракта на перевозку пассажиров и как муниципальный заказчик контролировал исполнение договора.