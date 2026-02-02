Белорусский электромобиль Belgee EX50 — что стало проектом

В НАН Беларуси рассказали о судьбе проекта национального электромобиля.

Опыт работы по «белорусскому национальному электромобилю» пригодился в других проектах, сообщил руководитель Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник. По его словам, наработки по Belgee EX50 использовались при создании электрического мусоровоза MAZ GTe и перспективного экскурсионного электробуса.

Напомним, Belgee EX50 был проектом электромобиля на модифицированной платформе Geely Coolray с широким использованием разработанных и произведенных в РБ компонентов. Выход на рынок планировали в 2026-м, но в августе прошлого года проект был остановлен – финальная цена автомобиля получилась неконкурентоспособной. Вместо EX50 были анонсированы другие гибриды и «электрички» – фактически модели Geely под маркой Belgee.

В ноябре 2025 года Владимир Караник, отвечая на вопрос Александра Лукашенко о прогрессе по национальному белорусскому электромобилю, ответил, что прототипы есть, но «выглядят как Coolray, стоят как Rolls-Royce, а едут как Жигули». Буквально через пару дней правоохранительные органы республики выявили коррупцию в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси.