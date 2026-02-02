Skoda готовит новое поколение Karoq с полногибридной системой на платформе MQB.

Skoda приступила к работе над следующим поколением Karoq, и одним из главных нововведений может стать гибридный силовой агрегат.

Как рассказывает Auto Express со ссылкой на представителей бренда, компания планирует долго сохранять в ассортименте модели с обычными двигателями, одновременно при этом усиливая электрификацию своих автомобилей.

Следующий Karoq будет построен на обновлённом варианте платформы MQB, которую уже используют современные Skoda Kodiaq и Superb. Главным решением станет полногибридная система, которая дебютирует на втором поколении Volkswagen T-Roc. Такой ход даст возможность уменьшить выбросы вредных веществ, не отходя от удобной концепции для покупателей, к которой привыкли владельцы Skoda.

В самой компании подчёркивают, что финальное решение по новому Karoq будет зависеть от требований по экологии, которые Евросоюз введёт в будущем, включая ужесточение норм по CO₂ и другие ограничения, вступающие в силу после 2035 года. При этом выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания продолжится до тех пор, пока на них остаётся спрос и их производство остаётся рентабельным.

Стоит напомнить, что нынешняя версия Skoda Karoq выпускается с 2017 года, и в 2025 году продажи модели по всему миру превысили 100 тысяч единиц, что подтверждает популярность внедорожника среди покупателей.