Придуман легкий способ превратить Suzuki Jimny в Toyota Land Cruiser

Разработкой комплекта занимались тюнеры из ателье Jimmy Land совместно с инженерами Garage Ill. Стоимость полностью переоборудованного внедорожника составляет 4,25 млн йен, что примерно эквивалентно 2,1 млн рублей.

Комплект под названием 70YO.70 является остроумной отсылкой к названию «Toyota» и одновременно к легендарной 70-й серии Land Cruiser — он преображает компактный Suzuki в миниатюрную, но тщательно проработанную копию культового японского внедорожника.

В пакет входит новый массивный капот с характерными шильдиками Destroyer, дополнительное зеркало заднего вида, ретро фары и классические поворотники. Для полного соответствия образу дизельного Land Cruiser на кузове появилась даже декоративная крышка бака для мочевины, несмотря на то, что Jimny оснащается бензиновым двигателем.

Техническая начинка автомобиля не изменилась: под капотом сохранился стандартный 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 101 л.с. В качестве опций доступны шноркель, комплект для лифта подвески и новые легкосплавные диски с внедорожными шинами.

На данный момент тюнинг-пакет разработан для трехдверной версии Jimny Sierra, но в будущем возможно появление аналогичного решения и для пятидверной мождификации. Проект не является выставочным образцом — готовые автомобили в трех цветах (песочном, белом и чёрном) уже официально поступили в продажу в Японии.

