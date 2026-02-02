В Испании начали регистрировать личные электросамокаты

Испанцев обязали регистрировать личные электросамокаты. Соответствующее постановление было опубликовано в минувшую пятницу в "Официальном государственном вестнике" пиренейского королевства.

© Российская Газета

Отныне владельцы подобных средств передвижения должны регистрировать их в Реестре легких личных транспортных средств Главного управления дорожного движения. Для этого необходимо зайти на сайт ГУДД и заполнить специальную форму, указав информацию о владельце, серийный номер электросамоката, а также номер сертификата от производителя, подтверждающего, что транспортное средство соответствует требованиям ГУДД (развивает скорость не более 25 км в час, имеет фонари, светоотражатели, тормоза, звонок). Если электросамокат был выпущен до 2024-го и не имеет такого сертификата, достаточно его фотографии.

После завершения процедуры (она, кстати, платная и стоит 8,67 евро) владелец электросамоката получает свидетельство о регистрации с уникальным идентификационным номером. Специальную наклейку с этим номером необходимо наклеить на электросамокат.

Введение обязательной регистрации стало еще одним шагом на пути регулирования использования ставших популярными транспортных средств. Те сертификаты, номера которых нужны при регистрации, ввели в 2024 году (несертифицированными самокатами можно управлять еще только год - до 22 января 2027 года, затем нарушителей ждет штраф и конфискация).

К тому же с начала января 2026 года в Испании электросамокатчиков обязали оформлять страховку (от ущерба третьим лицам).

Стоит отметить, что в Испании передвигаться на электросамокатах можно только по велодорожкам или проезжей части. Использование шлема обязательно.