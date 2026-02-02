Воры летят на другой конец планеты, чтобы угнать Toyota Land Cruiser

На автомобили марки Toyota приходится 8 из 10 угонов в Австралии.

Японская компания Toyota столкнулась с серьёзной проблемой, связанной с популярностью своих внедорожников в Австралии. По данным из штата Виктория, в первой половине 2025 года модели Corolla, HiLux, Land Cruiser и RAV4 оказались в числе пяти чаще всего угоняемых автомобилей – на них приходится восемь из десяти угонов.

В ответ на ситуацию производитель начал устанавливать дополнительные системы защиты на Land Cruiser 300 и Prado 250, а дилеры стали предлагать фирменные механические блокираторы руля и более надёжные иммобилайзеры, чтобы усложнить задачу преступникам.

Недавно полицейская спецоперация в Брисбене выявила очередную схему международного преступного синдиката. Группа иностранцев специально прилетела в страну, чтобы сосредоточиться на краже Land Cruiser. За полтора месяца им удалось украсть 60 внедорожников, которые затем прятали в морских контейнерах. Автомобили прятали за фальшивыми стенами из автозапчастей, планируя перепродать их на вторичном рынке в Объединённых Арабских Эмиратах.

Правоохранители обнаружили целые скрытые склады с угнанными машинами на территории ремонтных мастерских и в портах Брисбена и Мельбурна. По делу уже предъявлены обвинения семи участникам банды – они отвечают более чем по 300 эпизодам угона.

Toyota официально поддержала инициативы по усилению контроля над оборудованием, которое используют злоумышленники и недобросовестные механики. Компания настаивает на том, чтобы ограничить доступ к методам обхода штатных систем защиты, чтобы снизить уровень автомобильных краж в регионе.