Названы 10 машин, которые отличаются надежностью даже после 250 тыс. километров пробега

Перечислены 10 автомобилей, не ломаются даже после 250 тыс. километров пробега. Рейтинг составил портал Topspeed.com. Модели из списка были тщательно исследованы, получена максимально точная информация об их надежности на момент публикации.

На первом месте оказался седан Toyota Camry 2023 года, который заработал за надежность 88 баллов из 100 возможных. Серьезные поломки у таких машин случаются редко, а стоимость владения считается одной из самых низких в отрасли.

Второе место занимает Chevrolet Malibu 2023 года с оценкой 85 баллов из 100. Хотя стоимость обслуживания этой машины немного выше, чем у некоторых аналогов, серьезные механические неисправности остаются относительно редкими. Третье место у Kia Optima 2020 года — 85 из 100. Хотя владельцы этих седанов посещают автосервисы с обычной частотой, серьезные механические неисправности у них возникают не часто.

Далее следуют Mazda6 2021 года (84 балла), Ford Fusion 2020 года (83 балла), Hyundai Sonata 2023 года (81 балл), Nissan Altima 2023 года (81 балл), Volkswagen Passat 2022 года (81 балл), Honda Accord 2023 года (80 баллов) и Subaru Legacy 2023 года (80 баллов).

