В этих авто замена батареи может стоить вдвое дороже машины

Замена аккумулятора в Tesla Model S может вдвое превышать стоимость электрокара.

© За рулем

Замена аккумулятора в Tesla Model S может вдвое превышать рыночную стоимость электромобиля. Американский владелец подержанного седана Tesla Model S, оборудованного 60-киловаттной батареей, задумался над установкой тягового аккумулятора емкостью 90 кВт·ч.

Понятно, что при таких вводных заниматься заменой аккумулятора не самое логичное занятие. И даже если выбрать 60-киловаттный аккумулятор, стоимость работ составит 13 830 долларов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.