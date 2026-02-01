Старая Honda с пробегом 1 млн км успешно прошла 24-часовой тест на выносливость

Компания GAC Honda поделилась результатами уникального испытания Accord шестого поколения, который прошёл первый в автомобильной индустрии 24-часовой тест на выносливость для машины с пробегом в миллион километров. На деле пробег испытуемого автомобиля составлял 978 294 км, что в компании условно приняли за отметку в один миллион. За сутки автомобиль успел преодолеть 2181 км, при этом ни одной поломки или сбоя не зафиксировали. Во время испытания максимальная скорость достигала 145 км/ч, а средний расход топлива составил 8,09 литров на 100 километров.

© За рулем

Отметим, что испытуемый Accord долгое время был в частной эксплуатации, проходя только плановое обслуживание и замену расходных материалов. При этом никаких конструктивных изменений с момента выпуска в нем не проводилось. Перед стартом проверки GAC Honda провела тщательный техосмотр машины, который не выявил никаких отклонений: ключевые элементы сохранились в заводском виде, двигатель VTEC не показывал признаков износа, таких как закоксовка или повышенный расход масла. Также сайлентблоки подвески остались целыми, а электронные датчики функционировали как в новом автомобиле.

Модель Honda Accord шестого поколения, известная под индексом CG, впервые увидела свет в августе 1997 года. К 1999 году GAC Honda начала её производство на собственном заводе. Машина оснащалась 2,3-литровым двигателем VTEC, зависимой пятирычажной задней подвеской и системой впрыска топлива с программным управлением.