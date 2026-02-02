Несколько видов импортной незамерзайки запретили в Беларуси

В Беларуси запретили продажу нескольких марок импортной стеклоомывающей жидкости. Эти автомобильные незамерзайки вредили не только водителям, но и транспорту. В ситуации разбиралась корреспондент «МИР 24 Галина Пузына.

© Мир24

В лаборатории — абсолютный антирекорд этого сезона. В импортных незамерзайках зафиксировали превышение содержания метанола в 886 раз. И это не просто нарушение состава. Такой показатель может привести к потере зрения, нарушению центральной нервной системы и даже к летальному исходу.

Боли в голове и плохое самочувствие. Такими результатами после поездки в авто делятся пользователи в социальных сетях. Все дело в некачественной продукции. Ядовитый спирт на цвет не определишь, выявить нарушение может только техника. «С момента поступления проб в лабораторию до момента выдачи результата в короткие сроки — это порядка 40-60 минут, — пояснил заведующий санитарно-гигиенической лаборатории испытательного комплекса коллективного пользования Клим Цагельник.

Зимой санитарно-эпидемиологические службы усилили контроль за сезонной автопродукцией. Проверяют магазины, заправки и рынки. Чаще всего нарушения фиксируют в неустановленных для торговли местах.

«За этот сезон было отобрано более 250 проб. И 39% из них не соответствовали клиническим нормативам по содержанию метанола. Это недобросовестные производители в целях удешевления своей продукции вместо этанола, изопропанола и других компонентов используют метанол, чтобы по более привлекательной цене реализовывать продукцию.

Есть вопросы у автомобилистов и к устойчивости продукции в холода. Вместо указанных на упаковке минус 30 жидкость кристаллизовалась уже при минус 13. На жалобы автомобилистов отреагировал Госстандарт. Импортную незамерзайку внесли в реестр опасной продукции. «Так как это показатель безопасности, Госстандартом было принято решение о внесении в реестр опасной. И поставщику данной продукции был выдан запрет на ввоз и изъятие. Он должен был, если кому-то отправлял данную продукцию, реализовывал, изъять ее из сети, — пояснила начальник отдела инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску Елена Баркун.

На станциях техобслуживания тоже столкнулись с последствиями некачественной продукции. В очереди — авто на ремонт. Из строя вышли трубки, резиновые шланги, щетки и насос омывателя.

«Этой зимой приезжают люди, оттаять. А что таять, если там уже бачок лопнул. Лед раздавил пластмассу, поэтому бачок под замену. Еще бочок нужно найти. Очень много китайских машин, очень много европейских машин. И поэтому запчасти сейчас очень долго едут.

При выборе стеклоомывающей жидкости специалисты советуют обращать внимание на цену. Метанол добавляют для удешевления продукции. Потому оценить качество можно уже по стоимости.