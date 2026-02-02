В НАС предложили устанавливать камеры перед пешеходным переходом

Камеры фиксации нарушений водителями надо устанавливать не после пешеходного перехода, а до него. Это позволит заставить водителя снизить скорость до подъезда к "зебре" и быть более внимательным. С таким предложением обратился к главе МВД Национальный автомобильный союз.

Устанавливать комплексы надо перед пешеходным переходом с зоной контроля не далее 150 метров до "зебры", считают в НАС.

Сейчас камеры устанавливаются так, чтобы пешеходный переход попадал в зону контроля комплекса, которая составляет не более 50 м. В результате они фиксируют исключительно последствия нарушения Правил, а не причину - превышение скорости на подъезде к переходу.

Как прокомментировал "РГ" директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики "МВС Груп" - оператора подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД Александр Домбровский, предложение - это обоснованная мера для повышения безопасности пешеходов. Камеры более не побуждают водителей заранее снижать скорость на подъезде к переходу, а это - ключевой фактор предотвращения тяжелых последствий аварий.

- Изменение существующего подхода к размещению комплексов фотовидеофиксации позволит немедленно задействовать даже устаревшее оборудование для решения главной задачи - принудительного снижения скорости заблаговременно. Это восстановит важный психологический эффект, формируя у водителей привычку сбавлять ход перед переходом. Таким образом, инициатива представляет собой прагматичный подход, направленный на реальное предотвращение аварий, а не только на фиксацию нарушений, и должна быть рассмотрена как способ оптимизации использования ресурсов для спасения жизней, - говорит эксперт. Тех, кто превышает скорость на подъезде к "зебре", камеры смогут выявлять, а как быть с теми, кто не пропустил пешехода?

Но есть одна проблема. В связи с новыми положениями закона, а также ГОСТом на установку камер, они должны быть разнесены. Причем на большое расстояние. В населенных пунктах - не менее 1 км, вне населенных пунктах - не менее 5 км. Таким образом, реализация предложений, если и позволит выявлять тех, кто превышает скорость на подъезде к пешеходному переходу, то одновременно сделает невозможной установку камер, которые фиксируют непропуск пешехода. А это - более серьезное нарушение.

В России начал сокращаться парк легковых машин. Хоть и не очень существенно, но - впервые за 25 лет.

Согласно Единой межведомственной информационно-статистической системе, пока он снизился на незначительные 0,18%. С 52,99 миллиона до 52,8.

С чем это связано?

Информацию подтвердили "РГ" источники в Госавтоинспекции. Но речь идет именно о сокращении количества зарегистрированных легковых авто. А вот почему это произошло - интересная история. Да, количество автомобилей вновь поставленных на учет в ГИБДД растет, как и годами ранее. Но почему машины с этого учета выбывают?

Как пояснил источник в Госавтоинспекции, есть поручение президента о корректировке данных реестра автомобилей. До некоторых пор у нас граждане не заботились о прекращении регистрации машин. Например, продал водитель машину, которая уехала в соседнее государство, а с учета в России ее никто не снял.

Второй вариант. Умер собственник авто. Но машина продолжает числиться на учете. Еще один случай. Машина продана десять лет назад, потом раз десять перепродана, и судьба ее неизвестна. Скорее всего, на свалке догнивает свой век. Так вот ГИБДД ведет активную работу по вычищению реестра от таких машин. Работа не простая. Но вот итог - количество зарегистрированных автомобилей сокращается.

Кроме того, сыграло свою определенную роль то обстоятельство, что в некоторых регионах повысились транспортные налоги. И получив такой новый налог, бывший собственник бежит списывать машину в утиль.

Как рассказал корреспонденту "РГ" автоэксперт Игорь Моржаретто, у него был такой случай. Он продал машину в 2009 году. По доверенности, как тогда было принято. А через некоторое время на нее начал приходить транспортный налог. Он написал заявление через Госуслуги о снятии авто с учета в связи с утилизацией, и теперь спит спокойно.