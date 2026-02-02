В РФ продают новую "Волгу" ГАЗ-24

Сегодняшняя "капсула времени", найденная "Российской газетой", из Саратовской области. В Балашове на продажу выставили абсолютно новый седан ГАЗ-24 "Волга" 1984 года, на котором доехали из салона до гаража.

© Российская Газета

Судя по пробегу, "Волгу" на 42 года "забыли" в гараже. Предварительно автомобиль, со слов продавца, был законсервирован.

Оригинальный пробег - всего 316 километров.

Автомобиль на родных колесах, сохранились ЗИП (запчасти, инструменты, расходники), аптечка, запасное колесо.

Под капотом - двигатель ЗМЗ объемом 2,4 литра мощностью 95 л.с., он работает в паре с МКП. Привод - задний.

За автомобиль назначена немаленькая цена - 2 500 000 рублей. На миллион рублей дешевле можно купить Lada Vesta, за сравнимую сумму - кроссовер Belgee X70.

Для справки: ГАЗ-24 "Волга" выпускался на Горьковском автомобильном заводе с 1968 по 1986 год. То есть выставленный в Саратовской области экземпляр относится к поздним годам производства.

24-я модель "Волги" пришла на смену модели ГАЗ-21 "Волга" и считается последним принципиально новым отечественным автомобилем этого класса от Горьковского автозавода. В дальнейшем ГАЗ-24 послужил основой для моделей 3102, 31029/3110.