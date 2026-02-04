Страховщики просят изменить правила ремонта машин по ОСАГО

В РФ страховщики пытаются изменить правила ремонта машин по ОСАГО. Российские страховые компании заявляют, что нынешняя система натурального возмещения по «автогражданке» — то есть ремонт пострадавших в ДТП автомобилей — устарела и «создаёт благодатную почву для злоупотреблений». Поэтому страховщики просят Банк России доработать механизм или полностью его отменить.

Страховщики отмечают, что когда нормы о натуральном возмещении принимались и активно поддерживались игроками рынка, были установлены жёсткие сроки ремонта автомобилей, также должны были использоваться только оригинальные детали. При этом вся ответственность лежит на компаниях.

Сегодня же ситуация кардинально поменялась. Большая часть запасных частей или не производится, или не поставляется, сроки поставок затягиваются. В результате страховые компании не успевают уложиться в сроки, чем приводит к «потребительскому экстремизму» и появлению большого количества автоюристов, в судебном порядке добивающихся выплат крупных штрафов и неустоек.

По мнению игроков рынка, полная отмена натурального возмещения нецелесообразна из-за возможного роста мошенничества. Тем не менее, страховщики настаивают, что сам механизм нужно доработать.

Не исключено, что таким образом они снова пытаются пролоббировать возможность использования в восстановительном ремонте «бэушных» деталей. Помимо этого, они выступают за ограничение своей ответственности за срыв сроков ремонта.