Марка Geely выступила партнером по возрождению марки Волга.

© За рулем

Весной 2024 года в России показали три машины под возрожденной маркой Волга. Седан С40, кроссоверы К30 и К40 представляли собой китайские Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus и Uni-Z соответственно.

На тот мсё выглядело убедительно: эти модели и тогда не продавались в РФ, и сейчас не представлены на российском рынке, а поменяли машинам не только эмблемы, но и бамперы с решетками радиатора. Однако после единственного показа проект заглох – китайцы отказались от сотрудничества, испугавшись широкой огласки.

Но от идеи возрождения Волги не отказались, хоть и пошли по иному, «тихому» пути. Публично автомобили еще не показали, однако запустили процесс их сертификации. Это снова седан и два кроссовера, но с другими индексами: С50, К40 и К50. И теперь партнер нижегородцев – марка Geely.

До конца года ОТТС успели получить две «пятидесятки». Из документов следует, что седан – это Geely Preface, а кроссовер – Geely Monjaro. Причем для первого прописан не только 200‑сильный двигатель, с которым Preface продается у нас, но и 150‑сильный того же объема 2.0.

У Monjaro никаких изменений: 238 л. с., 8‑ступенчатый автомат и полный привод.

Волга С40 еще не получила ОТТС, зато засветилась в интернете на шпионских снимках: это Geely Atlas последнего поколения. Все машины – на одной ­платформе.

Других подробностей пока нет. Однако пройденная сертификация свидетельствует об активной работе.

Если всё пойдет по плану, Волги стоит ожидать в продаже в этом году.