Раскрыты технические подробности кроссовера GAC S7

Раскрыты технические подробности о кроссовере GAC S7 в преддверии дебюта в РФ

В преддверии официального дебюта в России, который состоится 4 февраля, опубликованы подробности о кроссовере GAC S7. Под капотом автомобиля будет установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 156 лошадиных сил, дополняемый двумя электромоторами, расположенными на разных осях, суммарная отдача которых достигает 340 л.с. Привод – полный.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 36,3 кВт·ч, что обеспечивает пробег на электротяге до 153 километров по методике NEDC. Запас хода со заправленным бензобаком объемом 50 литров достигает 867 километров. Топливная эффективность в комбинированном цикле оценена в 7 литров на 100 километров, при этом допускается использование бензина марки АИ-92. Зарядка с 30% до 80% занимает всего 18 минут, что вполне удобно для повседневного использования.

Габариты автомобиля впечатляют: длина составляет 4900 мм, а колесная база – 2880 мм. В салоне свободно разместятся пять пассажиров, а багажник может похвастаться вместимостью 720 литров в стандартной конфигурации и до 2335 литров при сложенных задних сиденьях, что выгодно выделяет модель среди конкурентов.

Производитель представит GAC S7 в трех вариантах комплектации: «Стандарт», «Элит» и «Делюкс». В России кроссовер будет соперничать с популярными гибридными моделями Li Auto L6 и Voyah Free. Ознакомиться с официальными ценами на новинку можно будет во время презентации 4 февраля.