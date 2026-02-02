В России взлетел спрос на снегоуборочную технику

Продажи снегоуборочной техники в конце января 2026 года выросли почти в шесть раз. О взлетевшем спросе со ссылкой на данные «М.Видео» сообщает ТАСС.

За первую неделю января оборот по снегоуборщикам на маркетплейсе вырос на 269 процентов год к году. На второй неделе продажи выросли на 1 678 процентов, более чем в 17 раз в годовом выражении. На третьей неделе спрос начал постепенно замедляться — реализация прибавила 732 процента (рост в 8,3 раза год к году). В последнюю неделю января продажи прибавили в сравнении с 2025 годом 485 процентов, увеличившись в 5,9 раза год к году.

Кроме того, за первый месяц года продажи теплотехники подскочили на 86 процентов в денежном выражении и на 75 процентов — в количественном. Сильнее всего росли продажи конвекторов (плюс 106 процентов в рублях и плюс 97 процентов — в штуках). Продажи тепловентиляторов за то же время поднялись на 84 процента в деньгах и на 74 процента в количестве.

Продажи лопат для уборки снега в России взлетели на первой рабочей неделе в 13 раз к показателям предыдущего года. По данным аналитического центра «Чек индекс», за указанные три дня лопаты подорожали в среднем до 1610 рублей — на 12 процентов к уровням 1-11 января и на 51 процент к началу 2025-го.