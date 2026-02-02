В РФ повысили цены на Lada, Livan и Li Auto

Несколько марок пересмотрели условия покупки автомобилей за прошедшую неделю. Изменения затронули как модели 2026 модельного года, так и машины более ранних годов выпуска.

© Российская Газета

По данным Олега Мосеева, АвтоВАЗ увеличил цены на внедорожники Lada Niva Legend 2026 модельного года. Стоимость Niva Legend выросла на 17-18 тысяч рублей в зависимости от комплектации, цены стартуют от 1 099 000 рублей. Lada Niva Legend Sport подорожала на 18 тысяч рублей - до 1 752 000 рублей.

Компания Sinomach Auto, представляющая в России бренд LiXiang, пересмотрела условия продаж автомобилей 2025 модельного года. Кроссовер LiXiang L6 подорожал на 290-360 тысяч рублей во всех комплектациях - цены начинаются от 8,19 млн рублей, при этом размер предоставляемых скидок увеличен на 21-25 тысяч рублей.

У модели LiXiang L7 New цена комплектации Ultra выросла на 435 тысяч рублей - до 10,59 млн рублей, скидка увеличена на 30 тысяч рублей. Аналогичная версия LiXiang L9 подорожала на 310 тысяч рублей - до 11,99 млн рублей, предоставляемая скидка - на 25 тысяч рублей.

Более всего абсурдно выглядит ситуация с маркой Livan, которая повысила цены на авто 2023 и 2024 годов выпуска. Так, кроссовер X3 Pro подорожал на 200 тысяч рублей, цены на него стартуют от 1,87 млн рублей за авто трехлетней давности. На ту же сумму выросли цены на модели S6 Pro и X6 Pro - от 2,085 и 2,244 млн рублей.