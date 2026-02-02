В РФ идет перенос сборки Omoda C5 с "Автотора" на бывший завод GM

Компактные кроссоверы Omoda C5 могут начать собирать в Санкт-Петербурге - на бывшем заводе General Motors в Шушарах, сообщают "Ведомости".

На питерском предприятии уже ведутся пусконаладочные работы оборудования.

В настоящее время Omoda C5 выпускается на "Автоторе". Перенос производства обусловлен более удобной логистикой и ранее достигнутыми договоренностями Chery с "АГР" о выпуске другого суббренда - Jaecoo - здесь же, на петербургских мощностях.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что локализация производства Omoda C5 в Санкт-Петербурге может позволить снизить цены на автомобили на 15-20% за счет упрощения логистики и доступа к промышленным льготам. Это, в свою очередь, способно поддержать спрос и увеличить объем продаж до 35-40 тысяч автомобилей в 2026 году.

В настоящее время модельный ряд Omoda в РФ представлен двумя моделями - C5 и C7.

Цены на младший кроссовер стартуют от 2,48 млн рублей за авто 2024 года выпуска и от 2,78 млн рублей - за машину 2025-го. Omoda C7 стоит от 3,17 млн рублей.