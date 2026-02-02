Кроссоверы ROX 01 начнут собирать в России весной

"Автотор" и автопроизводитель Rox Motor (Шанхай) подписали соглашение о производстве автомобилей в России. Внедорожник Rox 01 станет первым представителем последовательных гибридов, который покинет стены завода в Калининграде.

© Российская Газета

Большой опыт холдинга "Автотор" в премиум-сегменте - причина выбора партнера в России. К настоящему моменту "Автотор" произвел более 2,6 миллиона автомобилей свыше 220 моделей у мировых брендов. Это гарантия высоких стандартов качества, соответствующих как концерну Rox Motor, так и мировому автопрому.

Компания Rox Motor основана в 2021 году, инвесторы: одна из пяти крупнейших компаний Китая - промышленный холдинг Weiqiao Pioneering Group, а также частные инвесторы из ОАЭ, включая Королевскую семью. Страны присутствия - более 30. Производство осуществляется в Китае, ОАЭ и России (с 2026 года). Ключевые рынки: Китай, страны СНГ, а также страны Персидского залива.

"По восточному гороскопу живет весь мир. Для автопрома СССР 1966 год стал переломным: в этом году начался выпуск автомобилей АвтоВАЗ. Так же, как и 2026, это был год красной огненной лошади. Надеемся, что старт выпуска Rox Motor на "Автоторе" также станет переломным. Ведь факт того, что Rox 01 создали художники от Pininfarina, ставит российский автопром на один уровень с европейскими концернами", - отмечает Динг Ханьбин, заместитель главы филиала "Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)", дочерней структуры концерна Sinomach Auto - официальный импортер Rox Motor в Россию.

На первоначальном этапе запуск производства в Калининграде начнется по технологии производства на базе сваренного и окрашенного кузова. Это позволит в сжатые сроки начать выпуск моделей Rox 01 и Rox Adamas в России. Дата старта производства - весна 2026 года.

Проект рассматривается обеими сторонами как долгосрочная инвестиция. В будущем компании продолжат анализировать рыночные условия для определения потенциала перехода к более глубокой локализации производства.

"За последние 20 лет китайский автопром сделал фантастический шаг вперед с точки зрения технологий. Мы рассматриваем ROX Motor как перспективного партнера. Нам интересно изучить их технологии последовательного гибрида. Кроме того, работая с моделью 01, мы сможем продолжить наш опыт по производству автомобилей премиум-класса", - отмечает Евгений Петухов, президент-генеральный директор ООО "Автотор АвтоХолдинг".

Напоминаем, что Rox 01 - это внедорожник класса "F+" (длина свыше 5 м, 475 л.с.). В автомобиле используется технология последовательного гибрида, где ДВС работает в качестве генератора электроэнергии, а движение осуществляется за счет мощных электродвигателей, передающих крутящий момент на все 4 колеса. Такое решение сохраняет преимущества электрокара - высокая динамика, разгон до 100 км/ч за 5,5 с и избавляет от главного недостатка - ограниченного пробега. Благодаря принципу "зарядная станция всегда на борту" запас хода Rox 01 достигает рекордных 1 115 км по циклу WLTC.

Дизайн автомобиля, созданный бюро Pininfarina, известным по работам для Ferrari и Maserati, отличается чистыми линиями и квадратным силуэтом, что вызывает ассоциации с мощью и брутальностью. Кроме того, среди преимуществ ROX 01 клиенты и автомобильные эксперты отмечают высокую "капитанскую" посадку в стиле Land Rover.