Прототип Lada Azimut был замечен в Китае

В сети появилось видео с прототипом Lada Azimut в камуфляже. Автор сообщает, что кроссовер был заснят в городе Хэйхэ близ границы с Благовещенском.

Судя по всему, Lada Azimut проходит дорожно-климатические испытания, в рамках которых инженеры калибруют системы управления двигателя, ABS, ESP, настройки подвески.

Старт серийного производства Lada Azimut запланирован на третий квартал (июль-август), а продажи флагманской модели начнутся до конца 2026 года.

На момент выхода на рынок Azimut будет доступен с модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП и вариатором. Привод у новинки будет только передний, вариантов с 4х4 не предусмотрено конструктивом платформы - производная от Lada Vesta.

Ранее "РГ" рассказывала, сколько должен стоить Lada Azimut, чтобы оказаться интересным рынку в условиях жесткой конкуренции в сегменте со стороны китайских брендов.