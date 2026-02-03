Как подешевеют популярные автомобили из Китая за 4 года

Агентство НАПИ провело исследование, в ходе которого выяснило, как меняется остаточная стоимость популярных китайских автомобилей на российском рынке. Результаты оказались интересными.

Согласно данным, Chery Tiggo 4 потеряет в цене 43% за четыре года эксплуатации. Это означает, что владелец четырехлетнего Tiggo 4 может рассчитывать на то, что при продаже он получит только 57% первоначальной стоимости. Geely Coolray сохранит 60% своей стоимости после четырех лет и 72% - после двух. Это самый медленный темп обесценивания среди шести исследованных моделей.

Haval Jolion также показал хорошие результаты по сохранению остаточной стоимости. После четырех лет эксплуатации он сохранит 66% своей цены, что позволяет владельцу приобрести новый автомобиль, доплатив всего 34% от его стоимости.

Помимо Tiggo 4, Coolray и Jolion, агентство НАПИ оценило, как теряют в цене Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro и JAC J7. Результаты оказались следующими: CS35 Plus после двух лет эксплуатации сохраняет почти 68% изначальной стоимости, а после четырех - 56%, Chery Tiggo 7 Pro после двух лет сохраняет 66%, а после четырех - 61%, JAC J7 после двух лет эксплуатации сохраняет 66% стоимости, а после четырех - 55%.

"Дороже всего в прошлом году можно было продать Geely Coolray, средняя цена которого составляла 2,0 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно", - отмечает исследование.

