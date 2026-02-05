Volvo ускорит зимнюю зарядку электрокаров

Шведский автопроизводитель Volvo представил технологию, которая решает одну из ключевых проблем электромобилей в холодное время года — замедление скорости быстрой зарядки из-за низкой температуры аккумулятора. Новая модель EX60 использует адаптивную систему управления, анализирующую состояние батареи и параметры движения в реальном времени, что позволяет отказаться от обязательного предварительного прогрева. Это даёт возможность принимать более высокую мощность даже при нулевой температуре, ускоряя процесс до 48% по сравнению с традиционными методами. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Volvo EX60

В отличие от большинства электромобилей, где требуется довести батарею примерно до 25 градусов перед подключением к зарядной станции, система Volvo устраняет зависимость от заранее запланированных сценариев. Если водитель меняет маршрут или не вносит станцию в навигацию, традиционные автомобили ограничивают мощность для защиты аккумулятора, но EX60 динамически подстраивает тепловой режим, обеспечивая эффективность.

Оптимизация температуры в диапазоне 10–15 градусов снижает энергопотери, поскольку батарея не тратит значительную часть заряда на нагрев. Это помогает компенсировать другой зимний недостаток — сокращение запаса хода в холодную погоду, сохраняя больше энергии для движения. Volvo планирует внедрять данную технологию во все будущие электромобили марки.

Новый подход может изменить принципы работы индустрии с батареями в морозных условиях, делая электромобили более практичными для регионов с суровым климатом. Адаптивное управление повышает реальную эффективность использования аккумулятора, демонстрируя, что быстрая зарядка при низких температурах становится достижимой задачей без жёстких температурных сценариев.