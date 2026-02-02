Страховые компании решили обязать взыскивать деньги с виновников ДТП

Депутаты Государственной Думы (ГД) подготовили законопроект, который обяжет страховые организации в принудительном порядке взыскивать выплаченные пострадавшим суммы с виновников аварий, если те управляли автомобилем в пьяном виде, скрылись с места происшествия или намеренно спровоцировали ДТП. Об этом пишет РИА Новости.

Из документа следует, что Центральный банк РФ должен будет размещать на своем сайте общероссийскую статистику по регрессным требованиям. Для страховщиков введение регресса — права потребовать компенсацию с виновника — станет не правом, а обязанностью в случаях, определенных регулятором.

По замыслу авторов инициативы, это исключит ситуацию, когда компании, не желая тратить силы на суды, добровольно отказываются от взыскания и компенсируют свои потери за счет роста цен на полисы для всех клиентов.

Проект закона также упрощает процедуру взыскания. Он позволяет страховым компаниям использовать приказное судопроизводство, что ускоряет процесс, а должникам — оплачивать такие требования через инфраструктуру электронного правительства. К ним, например, относится Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это повысит информированность граждан об их обязательствах.

Как пояснил депутат Ярослав Нилов, в настоящее время регресс по ОСАГО существует, но применяется редко. Страховщики предпочитают не судиться с виновными водителями, а распределять убытки, повышая тарифы для добросовестных автовладельцев. Законопроект призван исправить эту ситуацию, сделав финансовые последствия неизбежными для тех, кто грубо нарушает правила.

