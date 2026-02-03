Stärke Motor представила второе поколение модели Speedster

Американская компания Stärke Motor Company из штата Миссури представила второе поколение модели Speedster, адресованной любителям классических Porsche, не желающим расставаться с современным уровнем комфорта и безопасности.

Stärke Speedster Gen 2 — это не реплика, а ретромод, то есть современный автомобиль, внешность которого переделана под классический. Второе поколение Speedster сделано на базе Porsche 718 Boxster последнего на данный момент поколения 982, производство которого началось в 2016 году и завершилось в 2025-м (преемник пока не готов). Stärke Speedster первого поколения базировался на предыдущих версиях Boxster.

Для изготовления Speedster Gen 2 требуется донорский Boxster поколения 982 в одной из трёх модификаций: базовой с 2,0-литровым 4-цилиндровым оппозитным турбомотором (300 л.с.), Boxster S c 2,5-литровыми 4-цилиндровым оппозитным турбомотором (350 л.с.), Boxster GTS 4.0 с атмосферным 4,0-литровым 6-цилиндровым мотором (400 л.с.). Коробка передач во всех случаях — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями.

Владелец Speedster Gen 2 получает в полном объёме динамические качества, удобства и безопасность исходного Boxster, но в облике, стилизованном под Porsche 356 с его характерной горбатой кормой, улыбающимся выражением «лица», щедрой хромированной отделкой, старомодными зеркалами и литыми колёсами, напоминающими «штамповки».

Поскольку классический образ Porsche 356 натянут на современный кузов, пропорции у Speedster Gen 2 получились не вполне гармоничными, передок явно визуально перетяжелён, притом что двигатель расположен не в нём, а за передними сиденьями. Угловатые воздуховоды на корме плохо сочетаются с общими округлыми формами спорткара. Выдвижной задний спойлер тоже выглядит здесь несколько чужеродным, но он необходим для придания автомобилю устойчивости на высоких скоростях.

Оригинальный Porsche 356, что выпускался с 1948 по 1965 год, имел заднемоторную компоновку, однако первый образец 356 Nr. 1 Roadster, который Ферри Порше построил в 1948 году и получил для него разрешение на эксплуатацию на дорогах общего пользования, имел среднемоторную компоновку. Таким образом использование среднемоторного Boxster в качестве основы для ретромода в стиле Porsche 356 в некотором смысле исторически оправдано.

Минимальная цена Stärke Speedster Gen 2 составляет 135 000 долларов плюс донорский Boxster, но компания может сама найти на вторичном рынке подходящий автомобиль для переделки, в таком случае минимальная цена ретромода составит 189 000 долларов.