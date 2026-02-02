В РФ начались продажи обновленного Jetour T2

Бренд Jetour объявил о старте продаж в России обновленного кроссовера Jetour T2. Изменения коснулись как экстерьера, так и интерьера автомобиля, придав ему более строгий вид.

В обновленной версии декоративные элементы салатового цвета на рейлингах крыши, буксировочных элементах и колесных дисках были заменены на черные. В комплектации Discovery декоративные винты на 20-дюймовых дисках и салатовая заглушка были убраны, а центральная крышка заменена на темную.

Среди других изменений - новая текстура подсветки логотипа на решетке радиатора, обновленные декоративные ручки на капоте, форма накладок петель багажника и прямоугольные накладки на переднем бампере с девятью секциями.

Дизайн интерьера практически не изменился. Приборная панель, рулевое колесо, центральный подлокотник, подушки и спинки сидений теперь выполнены в более глубоком и насыщенном черном цвете вместо прежнего серо-черного. Также были переработаны дефлекторы подачи воздуха.

Фирменный ключ-брелок получил иную форму и фактуру пластика.

Автомобиль представляет из себя кроссовер повышенной проходимости. Система полного привода XWD шестого поколения от BorgWarner с несколькими режимами работы, высокий дорожный просвет и большие углы въезда и съезда обеспечивают стабильную езду по любому виду покрытий.

Под капотом машины установлен турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 245 л.с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT (для версий Voyage и Expedition) или восьмиступенчатой автоматической трансмиссией 8AT (для Discovery).

На выбор покупателей доступно шесть цветовых оттенков кузова: черный, белый, коричневый, матовый серый, серебряный и синий, а также 3 варианта исполнения салона - зеленый, черный и коричневый.

В нашей стране T2 представлен в трех комплектациях: Voyage, Expedition и Discovery. Стоимость кроссовера стартует с отметки в 3 699 000 рублей и доходит до 4 129 000 рублей с учетом скидок и специальных предложений.

