Новый кроссовер Hyundai Tucson радикально преобразился

Компания Hyundai готовится к презентации нового кроссовера Tucson, который, по данным издания Carscoops, получит брутальный и агрессивный дизайн, а также будет доступен исключительно с гибридными установками.

Премьера машины запланирована на конец 2026 года.

Уже сейчас можно ознакомиться с неофициальным рендером новинки, который был создан на основе шпионских фотографий прототипа и изображений концепта Crater. Некоторые черты последнего, включая пиксельную оптику и строгие линии, будут унаследованы новым кроссовером.

На рендере Tucson представлен с более угловатым кузовом, передними стойками в стиле Range Rover и задними окнами иной формы. Рельефный капот и другие элементы дизайна придают автомобилю агрессивный образ.

Одним из ключевых нововведений станет фирменная операционная система нового поколения Pleos Connect, которая будет оснащена голосовым ассистентом и искусственным интеллектом. Управление мультимедийной системой будет осуществляться через центральный планшет, а селектор трансмиссии переместится на рулевую колонку. Точно такая же система сейчас тестируется на новом Hyundai Santa Fe.

Изменения затронут и моторную гамму. Дизельный двигатель будет исключен из линейки, а на его место придут несколько гибридных установок. Среди них будет плагин-гибридная версия с 1,6-литровым ДВС, которая сможет проехать около 100 километров на чистом электричестве. Также не исключается появление "заряженной" версии с приставкой N.

Среди ближайших конкурентов нового Tucson можно назвать Toyota RAV4, Hyundai CR-V, Mazda CX-5, Ford Bronco Sport, Kia Sportage, Subaru Forester и Volkswagen Tiguan.

