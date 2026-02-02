Сборка внедорожников Rox 01 стартует в Калининграде

Внедорожники Rox 01 будут собирать в России. Выпуск гибридных внедорожников будет налажен на заводе «Автотор» в Калининграде, он стартует весной 2026 года. На начальном этапе предполагается «отверточная» сборка — на основе уже сваренного и окрашенного кузова.

На конвейер «Автотора» встанут внедорожники Rox 01 и Rox Adamas. Точные цены и комплектации машин российской сборки станут известны ближе к старту производства. Компании рассматривают проект как долгосрочную инвестицию и в будущем изучат возможности для более глубокой локализации, отмечается в релизе.

Бренд Rox Motor основан в 2021 году при поддержке китайского промышленного холдинга Weiqiao Pioneering Group и частных инвесторов из ОАЭ. Флагманская модель Rox 01 представляет собой последовательный гибрид: двигатель внутреннего сгорания работает как генератор для электромоторов, приводящих все четыре колеса. Автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 5,5 с, запас хода при полностью заряженной тяговой батарее и заправленном бензобаке превышает 1,1 тыс. км. Дизайн автомобиля создан итальянским бюро Pininfarina.

