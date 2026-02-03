Названы способы получить выплаты за повреждения машины коммунальщиками

Зимой автомобилисты нередко сталкиваются с повреждениями машин из-за действий коммунальных или дорожных служб. В беседе с «Комсомольской правдой» юристы разъяснили последовательность действий для получения компенсации в таких ситуациях.

© Lenta.ru

Если машина повреждена снегоуборочной техникой — трактором, самосвалом или грейдером — это классифицируется как дорожно-транспортное происшествие. В этом случае необходимо вызвать сотрудников ГАИ. Когда повреждения возникли из-за действий дворника с лопатой, следует звонить в полицию по номеру 112. Стоит детально зафиксировать повреждения и обстановку на фото и видео, найти свидетелей. Будет идеально, если у кого-то работал видеорегистратор, говорит автоюрист Лев Воропаев.

После составления протокола, нужно направить досудебную претензию виновной организации, а при отказе — обратиться в суд. Правозащитник отметил, что найти виновных не всегда просто, так как камеры наблюдения часто принадлежат управляющим компаниям, отвечающим за уборку.

В ситуации, когда машина повреждена упавшим с крыши снегом или сосулькой, ответственность несет управляющая компания, ТСЖ или владелец здания.

«Если снег упал с балкона, виновным может быть признан собственник квартиры, особенно если балкон был самовольно застеклен или перестроен», — поясняет адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.

На место происшествия необходимо вызвать полицию, зафиксировать последствия, не убирая снег и лед, а также найти свидетелей. Юрист подчеркнула, что автовладельцы — жильцы этого дома могут дополнительно требовать штраф в размере 50 процентов от суммы иска и компенсацию морального вреда.

Если повреждение произошло из-за неубранного снега или наледи на дороге, нужно вызывать дорожно-патрульную службу для оформления происшествия и составления акта о состоянии покрытия.

«В большинстве случаев обвинить дорожников и коммунальщиков в аварии не получится. Виновным признают водителя — за то, что выбрал небезопасный скоростной режим. Однако можно попытаться разделить ответственность и взыскать хотя бы половину ущерба», — объясняет Воропаев.

Отдельно эксперты отметили, что неправильная парковка (например, на газоне) не лишает права требовать компенсацию за ущерб, но снижает его вероятность. Наличие полиса каско с соответствующими рисками упрощает процедуру, но страховая компания может отказать в выплате, если автомобиль был припаркован в запрещенном месте.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, который обяжет страховые компании взыскивать выплаченные пострадавшим суммы с виновников аварий, если те управляли автомобилем в пьяном виде, скрылись с места происшествия или намеренно спровоцировали ДТП.