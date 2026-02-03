Румыния заняла первое место в Евросоюзе по смертельным ДТП

Румыния занимает первое место среди стран Евросоюза по смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Статистические данные за последние 10 лет приводятся в бюллетене дорожной безопасности, который опубликовала румынская полиция.

Так, в стране было зарегистрировано 77 смертей на дорогах на миллион жителей - почти вдвое больше, чем средний показатель в Евросоюзе.

Из предоставленных МВД данных вытекает, что если количество тяжких ДТП в последние годы удалось несколько сократить, то число мелких дорожных происшествий за последние 10 лет среди водителей старше 65 лет практически удвоилось, а среди водителей в возрасте 45-64 лет значительно увеличилось. Главные причины инцидентов - превышение установленной скорости, неправильные обгоны, а также неосторожное поведение велосипедистов и пешеходов.