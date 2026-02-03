Toyota опубликовала первое фото салона нового большого кроссовера
Компания Toyota вторым тизером показала свою будущую новинку. На этот раз японцы засветили салон.
Как ранее предполагала "РГ", это будет большой трехрядный кроссовер.
Судя по опубликованному фото, салон будет иметь компоновку "2+2+2" с капитанскими креслами на втором ряду, а также получит большой центральный дисплей мультимедиа диагональю около 15 дюймов, панорамную крышу с большой площадью остекления, атмосферную подсветку салона.
Предполагается, что новый кроссовер Toyota, название которого пока не объявлено, получит электрическую силовую установку.
Премьера состоится 10 февраля 2026 года.