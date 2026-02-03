Toyota опубликовала первое фото салона нового большого кроссовера

Компания Toyota вторым тизером показала свою будущую новинку. На этот раз японцы засветили салон.

© Российская Газета

Как ранее предполагала "РГ", это будет большой трехрядный кроссовер.

Судя по опубликованному фото, салон будет иметь компоновку "2+2+2" с капитанскими креслами на втором ряду, а также получит большой центральный дисплей мультимедиа диагональю около 15 дюймов, панорамную крышу с большой площадью остекления, атмосферную подсветку салона.

Предполагается, что новый кроссовер Toyota, название которого пока не объявлено, получит электрическую силовую установку.

Премьера состоится 10 февраля 2026 года.