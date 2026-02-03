Chery идет в Британию: китайцы открывают европейскую штаб-квартиру

Китайский автоконцерн Chery подтвердил планы по открытию европейской штаб-квартиры в Ливерпуле. Новый офис будет создан подразделением Chery Commercial Vehicle, отвечающим за коммерческую технику. Об этом компания сообщила на фоне обсуждений возможного производственного сотрудничества с Jaguar Land Rover (JLR).

По данным британских СМИ, Chery находится на финальной стадии переговоров с JLR о выпуске автомобилей китайского бренда на британских заводах концерна. Речь идет об использовании свободных производственных мощностей Jaguar Land Rover в Великобритании.

Эксперты отмечают, что потенциальная локализация сборки автомобилей Chery в Великобритании может помочь Jaguar Land Rover повысить загрузку заводов и частично компенсировать потери после остановки производства из-за кибератаки в 2025 году. Кроме того, это позволит Chery укрепить позиции на европейском рынке.

Chery официально вышла на рынок Великобритании в августе 2025 года и за неполный год реализовала более 5,5 тысячи автомобилей, обойдя по объему продаж ряд европейских брендов. В компании рассчитывают на дальнейший рост продаж в 2026 году.

Объявление о размещении европейского офиса Chery в Ливерпуле совпало с визитом премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай, цель которого - развитие торгово-экономических связей между странами. Власти Ливерпуля заявили, что проект создаст в городе новые рабочие места с высокой квалификацией.