Omoda показала дизайн обновленного С5

Omoda рассекретила внешность обновлённого С5. ближайшее время на российском рынке появится рестайлинговая версия вседорожника Omoda C5. В преддверии скорого старта продаж производитель опубликовал первые официальные фотографии новинки, которая заметно изменится внешне, а также получил новые агрегаты. Об этом редакции Quto.ru соотщили в пресс-службе компании.

© Quto.ru

При разработке внешности модели авторы вдохновлялись внешним оформлением флагманского Omoda C7. Автомобиль получит массивный бампер с обилием рубленых линий и широким воздухозаборником, а на месте решётки радиатора появится узкая прорезь.

Также на снимках можно увидеть узкую головную оптику, рельефный капот, развитые колёсные арки и ниспадающую линию крыши.

© Omoda

© Omoda

© Omoda

Изображений салона пока нет, но производитель сообщил, что он также будет заметно переработан. Изменениям также подвергнутся трансмиссия и управляющая электроника, благодаря чему будут улучшены динамические характеристики модели, также апгрейд ожидает системы помощи водителю.

Ранее было раскрыто, какие машины будут собирать на заводе GM в Санкт-Петербурге. В ближайшее время завершатся работы по расконсервации и модернизации экс-завода General Motors в Шушарах. Теперь же стало известно, что на сборочной площадке, которая сегодня принадлежит холдингу AGR, будет налажено производство кроссоверов Omoda C5.