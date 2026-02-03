У водителей, повторно пойманных в пьяном виде, все чаще конфискуют авто

Суды в России все чаще применяют к водителям, повторно пойманным в пьяном виде за рулем, такую меру, как конфискация автомобиля. Почему-то мало кто из таких водителей понимает, что повторный отказ от медосвидетельствования - это уголовная статья со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Помимо лишения прав, такое злостное нарушение может обернуться весьма серьезными финансовыми потерями. В частности, конфискацией автомобиля, который уедет в доход государства, в том числе может отправиться в зону СВО.

Корреспонденты "РГ" решили разобраться, насколько эффективна такая мера.

Вот, например, на днях в Москве Хамовнический суд признал 47-летнего Артура Хахокова виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - то есть в повторном управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения. С учетом позиции столичной прокуратуры его приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей, с лишением на 2 года права на управление транспортным средством. Также в соответствии с п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль BMW X5, находящийся в собственности осужденного, рыночной стоимостью более 5,6 млн рублей, был конфискован в пользу государства.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, установлено, что "уже будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения с лишением права управления транспортными средствами, 4 сентября 2025 года, находясь в состоянии опьянения, Хахоков управлял принадлежащим ему автомобилем BMW X5, следуя по улице Академика Варги города Москвы, где был остановлен инспектором.

В связи с наличием признаков опьянения инспектором принято решение об отстранении Хахокова от управления транспортным средством. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался".

Еще в 2022 году в Уголовном кодексе РФ появилась статья о повторном управлении в нетрезвом виде, в которой прописано наказание в виде "иной меры уголовно-правового характера" - конфискация транспортного средства.

Ранее не раз звучало, что за управление в нетрезвом виде надо конфисковывать машины как орудия преступления. Но Верховный суд отменял такие решения, потому что случайный наезд на пешехода не может квалифицироваться как умышленное убийство. Соответственно, машина не может быть орудием преступления.

Однако в 2022 году ситуация поменялась. Повторное управление в нетрезвом виде стало уголовным преступлением. А автомобиль, соответственно, - орудием этого преступления.

А как пояснил адвокат Сергей Радько, Уголовный кодекс не разделяет водителей на пьяных и отказавшихся от освидетельствования. Статья на всех одна.

Было очень много судебных разбирательств по части ее применения. Дела доходили даже до Конституционного суда. Но ничего хорошего автовладельцам это не дало. Конституционный суд постановил, что конфискация автомобиля по этой уголовной статье - безусловная мера. Назначение штрафа в установленных рамках, лишение права управления на тот или ной срок - дело судьи, который принимает решение по конкретной истории. Но конфискация автомобиля - это обязательно.

Впрочем, есть нюансы. Нельзя, например, конфисковать автомобиль у того, кому он не принадлежит. Однако если дважды в пьяном виде попался за рулем муж хозяйки машины. Но полиция довольно легко установит, что именно он регулярно пользуется авто. А значит, он совладелец машины. И ее отберут.

Машина может быть в совместной собственности. Но и это не гарантирует того, что она уйдет в доход государства. Здесь тоже предусмотрены правовые механизмы. Машину заберут, а наказанный сособственник должен будет выплатить стоимость половины автомобиля другому сособственнику деньгами.

Согласно судебной статистике, в первом полугодии прошлого года по уголовной статье 264.1 (повторное управление в нетрезвом виде) было осуждено 16 695 водителей. Но конфискация автомобилей была назначена в 5204 случаях. То есть каждому третьему. Почему?

Объяснение простое. Для конфискации авто нужно, чтобы водитель был собственником. В крайнем случае автовладельцем, который пользуется данным авто регулярно.

Но вот нетрезвый водитель сел за руль каршерингового автомобиля. Или просто арендовал машину на несколько часов. Владелец машины не может убедиться в его трезвости на расстоянии. Так почему он должен терять машину?

А куда же деваются конфискованные машины?

Как правило, отправляются на СВО. Хотя некоторые из них идут на торги. Не пропадать же? Но эти машины, а также доходы с их продаж уходят в доход государства. Конфискат, так конфискат.

Сергей Радько также напомнил о ситуации, когда машина была куплена женой на деньги ее матери, но ездил за рулем ее муж. Здесь дело также дошло до Верховного суда, который пояснил, что в таких ситуациях машина - это не совместно нажитое имущество, а принадлежит только женщине, которая в нетрезвом виде за рулем не попадалась. Так что определение собственника автомобиля продолжает оставаться сложным вопросом.