В Кении назревает война между операторами маршруток и водителями мототакси

В Кении наблюдается абсолютно невообразимое для жителя России противостояние операторов матату (так здесь называют аналог наших маршруток) с водителями бода-бода, мототаксистами. Сегодня из-за эскалации этого конфликта движение по ключевым трассам столицы Кении, Найроби, было временно блокировано забастовкой первых. В основе почти настоящей войны в секторе общественного транспорта лежат давние противоречия, вызванные борьбой за клиентуру и нарушениями правил дорожного движения, откровенно пренебрегаемых, по наблюдению корреспондента "РГ", местными жителями.

© Российская Газета

Владельцы матату указывают на участившиеся случаи насилия на дорогах, вандализма и нападений на их имущество со стороны "бодабодчиков". Подобные инциденты влекут за собой финансовые потери, а также угрожают безопасности водителей, контролеров и пассажиров. Как сообщается, за последнее время было зафиксировано по меньшей мере девять поджогов миниавтобусов. То, что раньше квалифицировалось как обычные стычки, переросло в опасные криминальные разборки. Жители Найроби предупреждены о высокой вероятности регулярных перебоев в работе общественного транспорта в связи с планами дальнейших забастовок водителей матату, требующих переговоров непосредственно с президентом восточноафриканской республики Уильямом Руто.

В настоящее время полиция округа Киамбу, граничащего со столицей, расследует инцидент, в результате которого мототаксист погиб под колёсами матату. Разъярённые "бодабодчики" окружили маршрутку и подожгли ее. К слову, водители обычных легковых автомобилей постоянно жалуются на мотоциклистов, обвиняя тех в халатности, невнимательности и желании уйти от ответственности в случае ДТП. В защиту бода-бода выступает опыт личного общения корреспондента "РГ" с мотоциклистами, откликавшимися на просьбы об осторожной езде, а также предупреждавшими об опасности использования мобильных устройств у проезжей части во избежание выхватывания их из рук ворами.