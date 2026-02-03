В РФ продают новый Toyota RAV4 2012 года

Сегодняшняя "капсула времени", найденная "Российской газетой", из Самары. Это белоснежный Toyota RAV4 XV30 2012 года, на котором почти не ездили.

© Российская Газета

Пробег автомобиля составляет 20 900 км, что даже для вариатора, которым комплектуется "рафик" - лишь самое начало пути и до выработки заводского ресурса добрых 100 тысяч км. При аккуратной езде и своевременном обслуживании, разумеется.

Под капотом - бензиновый 148-сильный "атмосферник" 2,0 литра. Привод - полный.

Подробности комплектации не уточняются, но по фото видны тканевый салон, подогревы передних сидений, кондиционер, мультируль, ЭСП всех дверей, штатная магнитола с четырьмя динамиками.

Стоимость 14-летнего Toyota RAV4 - 2 500 000 рублей.

