Едва сняли пленку в салоне: в РФ продают новый Toyota RAV4 2012 года
Сегодняшняя "капсула времени", найденная "Российской газетой", из Самары. Это белоснежный Toyota RAV4 XV30 2012 года, на котором почти не ездили.
Пробег автомобиля составляет 20 900 км, что даже для вариатора, которым комплектуется "рафик" - лишь самое начало пути и до выработки заводского ресурса добрых 100 тысяч км. При аккуратной езде и своевременном обслуживании, разумеется.
Под капотом - бензиновый 148-сильный "атмосферник" 2,0 литра. Привод - полный.
Подробности комплектации не уточняются, но по фото видны тканевый салон, подогревы передних сидений, кондиционер, мультируль, ЭСП всех дверей, штатная магнитола с четырьмя динамиками.
Стоимость 14-летнего Toyota RAV4 - 2 500 000 рублей.
