Названы самые аварийные улицы Москвы

Т-Страхование назвало пять самых аварийных улиц Москвы. Статистика была сформирована на основе анализа обращений водителей в сервис «Помощь на дорогах». Самыми аварийными в Москве по итогам 2025 года стали кольцевые трассы (МКАД и ТТК), а также крупные и протяженные вылетные магистрали с напряженным трафиком, рассказали журналу Motor в «Т-Страховании».

«Наибольшее число ДТП пришлось на крупные городские магистрали — МКАД, Ленинградский проспект и ТТК, шоссе Энтузиастов и Варшавское шоссе. Чаще всего за помощью обращались мужчины», — отмечается в исследовании.

Из 20,6 тыс. случаев оказания помощи водителям в 2025 году на ДТП пришлось 62% обращений. Техническую помощь на дороге запрашивали 17% заявителей, о разрядившемся аккумуляторе сообщали 8%, буксировку запрашивали 7%, оказание помощи при спущенном колесе — 5%.

Ранее стало известно, что Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo и Toyota Camry стали самыми аварийными в России в 2025 году. Такую статистику сформировал сервис проверки автомобилей Avtocod. Эти автомобили широко распространены в России и часто используются в такси.