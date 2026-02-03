Татарстан попал в топ-5 субъектов России по продажам б/у машин

Продажи автомобилей с пробегом в республике за год увеличились на 3%.

В 2025 году в Татарстане продали 181 880 легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,1% больше, чем было продано в 2024-м. Причем по количеству проданных подержанных машин республика заняла пятое место среди субъектов России, следует из данных "Автостата".

Больше всего б/у автомобилей за год продали в Москве (407,9 тыс.). На втором месте — Московская область (333,4 тыс.), а на третьем — Краснодарский край (330,1 тыс.). В топ-5 по этому показателю, помимо Татарстана, попала и Ростовская область (184,1 тыс.). Более того, Ростовская область стала одним из регионов, где количество проданных машин бывших в употреблении снизилось на 3,3% по сравнению с 2024-м.

На 6-10 местах по данному показателю расположились Свердловская область (179,9 тыс.), Санкт-Петербург (173,5 тыс.), Башкортостан (168,5 тыс.), Дагестан (165,3 тыс.) и ДНР (146 тыс.). К слову, Донецкая Народная Республика стала вторым регионом в данном топе, где продажи б/у машин сократились за год.

В целом в России в 2025 году продали 6,57 млн легковушек с пробегом (+3% по сравнению с 2024-м).