Началась подготовка к старту продаж самого доступного Changan CS75 Plus

В России появится Changan CS75 Plus с передним приводом, сообщают "Китайские автомобили". Это позволит сделать модель доступнее. Сейчас стоимость кроссовера с полным приводом и 2-литровым ДВС мощностью 235 л.с. стартуют от 4,19 млн рублей.

© Российская Газета

Кроме того, что CS75 Plus лишиться полного привода, кроссовер оснастят менее мощным двигателем. В Китае, например, переднеприводные версии комплектуют турбомоторами мощностью 1,5 и 2,0 литра мощностью 178 и 233 л.с. Однако для России форсировка может быть уменьшена.

Как минимум это логично с точки зрения сдерживания цен из-за ставок утильсбора. Напомним, у Changan пока нет своего производства в России.

Аналогичный подход уже применили в Geely - накануне стало известно, что в скором времени у дилеров появится переднеприводный Atlas с мотором 1,5 литра (147 л.с.), цена на который оказалась на 311 000 рублей меньше, чем за версию с 4WD.