Автомобильным брендам из Китая предрекли исчезновение

Китайским автобрендам грозит исчезновение из-за слишком частых обновлений модельного ряда. Это касается новых марок, которые совсем недавно появились на европейском рынке, а также в Великобритании. Об этом в интервью изданию Auto Express заявил член правления Skoda, отвечающий за продажи и маркетинг, Мартин Ян.

Топ-менеджер заявил о неизбежной консолидации в китайской автомобильной индустрии. По его мнению, существующая модель, при которой в КНР представлено около 150 брендов электромобилей, является экономически неустойчивой. Столь большое число марок и высокая частота выпуска новых моделей ставят под сомнение возможность для производителей окупить свои инвестиции.

Член правления Skoda по техническому развитию Йоханнес Нефт, комментируя ситуацию, отметил, что компания внимательно следит за китайскими конкурентами. При этом, по его словам, важно сохранять четкую идентичность модельного ряда. Такие автомобили Skoda, как Kodiaq, Superb и Fabia, хорошо узнаваемы и понятны покупателям, в отличие от ряда новых китайских брендов, у которых отсутствует выраженная дифференциация между моделями.

