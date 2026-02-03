Changan представит на рынке РФ сразу пять новых моделей

Китайская компания Changan объявила о планах представить на российском рынке сразу пять новых моделей, включая продукцию под суббрендом Deepal. Об этом сообщают "Известия".

Среди новинок - анонсированный ранее гибридный кроссовер Changan Deepal G318, который выйдет на рынок в марте-апреле. Сборка модели уже ведется на калининградском "Автоторе".

Особое внимание привлекает пятиметровый купеобразный кроссовер-трансформер Changan Nevo E07. Его можно превратить в пикап одним нажатием кнопки. Сроки появления этой модели в России пока не разглашаются.

Компактный кроссовер Changan Uni-S также ждет обновление. Автомобиль получит систему полного привода и другие улучшения.

Кроме того, в текущем году на российском рынке появятся кроссоверы Changan CS35 Max и CS75 Pro, которые сейчас продаются под названиями CS35 Plus и CS75 Plus.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что FAW Bestune готовится вывести на российский рынок электромобили.