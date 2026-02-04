Былая популярность не прошла: продажи Honda в РФ выросли на 18%

В прошлом году в России было зарегистрировано 3166 новых автомобилей Honda, что на 18% больше, чем годом ранее. Несмотря на отсутствие официального представительства японской компании в стране, спрос на ее продукцию продолжает расти. Об этом сообщил глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его данным, за отчетный период россияне ввезли в страну 78,3 тысячи подержанных автомобилей Honda, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом.

Целиков отметил, что в прошлом году мировое производство автомобилей Honda сократилось на 9%, составив 3,4 миллиона единиц. В Японии выпуск уменьшился на 0,5%, достигнув 689,8 тысячи единиц. Зарубежное производство снизилось почти на 11%, до 2,7 миллиона единиц.

Наибольшее падение наблюдалось в Индонезии (-47%), Малайзии (-22%) и Китае (-16%). В Северной Америке снижение составило 6%, объем выпуска сократился до 1,52 миллиона единиц.

Одной из причин являлся дефицит полупроводников, который повлиял на производственные графики компании и привел к падению акций Honda на Токийской бирже.

