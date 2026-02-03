iCaur V27 может обойти конкурентов в РФ благодаря своей цене

Во втором квартале 2026 года на российском рынке появится новый гибридный кроссовер iCaur V27. Об этом агентству "Автостат" сообщила директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

© Российская Газета

По предварительным оценкам, базовая версия кроссовера будет стоить от 4,1 млн рублей, а полноприводная модификация - около 4,5 млн рублей. Основными конкурентами автомобиля на рынке полноразмерных гибридных кроссоверов станут другие китайские модели, такие как Voyah Taishan (от 8 млн рублей), Exeed Exlantix ET (около 6,5 млн рублей) и Lixiang L6 (от 5,5 млн рублей).

Уткина отмечает, что ключевыми преимуществами iCaur V27 являются его ценовое позиционирование и технические характеристики. Автомобиль адаптирован для эксплуатации в широком температурном диапазоне, что особенно важно для российских условий. Однако среди потенциальных недостатков она выделяет отсутствие узнаваемости нового бренда и ограниченную дилерскую сеть на данный момент.

По мнению эксперта, потенциал продаж машины зависит от динамики сегмента гибридов в России. С учетом ценового предложения и заявленных преимуществ, V27 имеет все шансы занять заметную нишу на рынке. В случае успешного старта продаж модель может рассчитывать на долю в несколько процентов рынка PHEV, что в абсолютном выражении может означать продажи на уровне нескольких сотен единиц в год.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что марка iCaur провела в России презентацию кроссовера V27 для дилеров.