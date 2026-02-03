Любовь к "Газели" не прошла: ГАЗ-3302 стал лидером вторичного рынка LCV

По данным агентства "Автостат", в прошлом году в России было куплено 381,1 тысяч легких коммерческих автомобилей с пробегом, что всего на 0,4% меньше, чем в 2024 году. Более 38% от этого объема - 147 тысяч подержанных LCV - приходится на отечественную марку ГАЗ.

Второе место с огромным отставанием занимает российский бренд УАЗ, реализовавший 30,1 тысячу машин. В пятерку самых популярных иностранных марок вошли Volkswagen (26,8 тысяч), Ford (24,8 тысяч) и Mercedes-Benz (24,1 тысяч).

Эксперты агентства отмечают, что на эти бренды приходится почти две трети рынка - 66,3%. Из всех подержанных легких коммерческих моделей в 2025 году чаще всего покупали "ГАЗель" ГАЗ-3302, доля которой превысила 20%. За год было реализовано 78,2 тысячи таких машин.

На втором месте по популярности - "ГАЗель" Next (29,5 тысячи штук), на третьем - Ford Transit (22,7 тысячи). В топ также вошли ГАЗ-2705 и Lada Largus, разошедшиеся тиражом 13,6 и 13,3 тысячи экземпляров соответственно.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи автомобилей УАЗ в 2025 году сократились на 36%.