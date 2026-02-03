В России выставили на продажу бронированную Lada Niva

На одном из автомобильных классифайдов появилось интересное предложение. Владелец из Каменска-Уральского выставил на продажу редкий внедорожник Lada Niva "Лаура" 2003 года выпуска.

Согласно карточке объявления, у авто небольшой пробег - 18 000 км, а главной отличительной особенностью являются распашные двери на правом борту, выполненные в стиле Rolls-Royce. Хозяин утверждает, что у машины сохранилось частичное бронирование, что намекает на прошлое данного экземпляра - такие машины часто использовали в качестве автомобилей инкассаторов.

Продавец заявляет, что внедорожник содержался в отличном состоянии: была полностью перебрана ходовая часть, заменены основные изнашиваемые детали, а двигатель работает стабильно и без посторонних шумов.

Технически "Нива" с завода оснащена инжекторным 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 79 лошадиных сил, механической коробкой передач и системой постоянного полного привода. Кузов окрашен в красный цвет. В салоне выполнены некоторые доработки: установлен жесткий потолок, зеркала от Lada Granta, бюджетная магнитола и велюровые передние сиденья от Toyota Crown.

Цена, заявленная продавцом, составляет 600 тысяч рублей, однако владелец готов к диалогу и предметному торгу.

