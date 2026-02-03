Универсал Avatr 06T попробует переманить покупателей у Nio и Zeekr

Бренд Avatr выложил в Сеть тизеры универсала. Предполагается, что, как и остальные модели марки, новая пятидверка будет доступна в виде гибрида или полноценного электрокара. Премьера «сарая» уже не за горами.

© Колеса.ру

Премиум-марка Avatr – это совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL. Сегодня линейка включает четыре модели: кроссоверы Avatr 07 и Avatr 11, седаны Avatr 06 и Avatr 12. И вот анонсировано расширение гаммы – бренд распространил тизеры универсала. Причем за основу взяли не флагманский Avatr 12, а самую доступную модель – «шестерку». Новинка поступит в продажу под именем Avatr 06T.

Avatr 06T

Судя по опубликованным кадрам, спереди универсал в целом повторил четырехдверку. У задних фонарей Avatr 06T другая диодная начинка. Вдобавок не исключено, что у «сарая» фонари сделаны в виде единой плашки, тогда как седан Avatr 06 имеет раздельные узкие полоски. Универсалу также досталась традиционная багажная дверь со стеклом (у седанов Avatr и паркетника Avatr 11 стекла на корме нет). Как и для прочих моделей марки, для Avatr 06T предусмотрены камеры вместо привычных зеркал и автопилот с лидаром. При этом объявлено, что лидар от Huawei – нового поколения.

Размеры универсала еще не раскрыты. Длина седана Avatr 06 равна 4855 мм, ширина – 1960 мм, высота в зависимости от версии – 1450 или 1467 мм, колесная база – 2940 мм.

Avatr 06T

Интерьер универсала не продемонстрировали. Вероятно, внутри, как и у исходного седана, установлены табло почти во всю ширину передней панели, отдельный крупный центральный планшет мультимедиа и двухэтажный центральный тоннель. У машин с камерами вместо зеркал наверняка есть дополнительные дисплеи.

О технике тоже пока ни слова. Китайские СМИ считают, что Avatr 06T предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. У седана также несколько модификаций. Гибридная четырехдверка – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и 314-сильный электродвигатель на задней оси. Такой седан бывает с батареей емкостью 31,7 или 45,06 кВт*ч.

Заднеприводный электроседан имеет 343-сильный мотор, два двигателя полноприводной версии вместе выдают 598 л.с. Электрокару положен аккумулятор на 72,88 кВт*ч.

Премьеру универсал Avatr 06T должен справить в ближайшее время. В Китае главными конкурентами пятидверки станут Zeekr 007GT и Nio ET5T, плюс там на подходе «сарай» от новой марки Qijing (совместный проект Huawei и GAC).

Напомним, бренд Avatr представлен и в России, у нас сегодня продают флагманский электроседан Avatr 12.